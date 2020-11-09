Turgay Demir'den hakemlere sert sözler! "Akılsız mısınız?"

Bire Bir Futbol programında Süper Lig hakemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Hakem resmen oyuncuya 'istediğin hileyi hurdayı yap, beni istediğin şekilde kandır her seferinde durduracağım.' diyor. Siz akılsız mısınız? Orada adam mı ölecek maçı neden durduruyorsun?" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sıradan bir faul, faul bile değil hakem düdük çalmamış ama maçı durduruyor. Hakem resmen oyuncuya 'istediğin hileyi hurdayı yap, beni istediğin şekilde kandır her seferinde durduracağım.' diyor. Siz akılsız mısınız? Orada adam mı ölecek maçı neden durduruyorsun?"