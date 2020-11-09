Turgay Demir'den Beşiktaş sözleri: Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ı toplasan bir kaleci etmez

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, siyah-beyazlı takımın kalecileri Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Demir, "Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez. Beşiktaş öğrenme yeri değildir." dedi.

Turgay Demir, Beşiktaş'ın iki kalecisiyle ilgilidedi.