Turgay Demir: Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse...

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin gündemine de değindi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut için de değerlendirmelerde bulunan Demir, Bulut'un rakibe göre taktik belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Demir, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgiliifadesini kullandı.