TRANSFER HABERLERİ | Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! "Serdar Dursun gelmek istemedi"

Son dakika haberleri.. Transferin son günü Süper Lig ekiplerinde harekat tüm hızıyla sürdürülüyor. A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Sancak, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...