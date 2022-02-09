Trabzonsporlu Kouassi'den A Spor'a şampiyonluk sözleri! "Sezon sonunda..."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci golün sahibi Kouassi, A Spor'a konuştu. Kouassi, "Gol atmak benim için mutluluk verici ama önemli olan galibiyet almaktı. Hocamızın dediği gibi hiçbir maç kolay değil ama bugün önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık. Benim gibi bir hıza sahipseniz, hangi bölgede oynadığınız fark etmiyor. Hocamız da bundan faydalandı. Hem ligde hem kupada oynuyoruz. Her maç bizim için bir final, maç maç odaklanıyoruz. Bakalım sezon sonunda ne olacak göreceğiz." dedi.