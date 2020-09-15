Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Benik Afobe için teklif yapıldı | Benik Afobe kimdir?

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Benik Afobe'yi gündemine aldı. Yıldız oyuncu için kulübü Stoke City'ye teklif yapıldı. İşte detaylar...

Transfer çalışmaları son sürat sürdüren Trabzonspor, Benik Afobe'yi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre; Yıldız oyuncu için kulübü Stoke City'ye teklif yapıldı.

BENIK AFOBE KİMDİR?

1993 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Benik Afobe Kova burcu, kilosu 78, boyu ise 1.83 cm'dir. Forvet, santrfor olarak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine İngiltere ekiplerinden Arsenal takımı alt yapısında başlamıştır. Daha sonra kiralık olarak bir çok takımda forma giymiştir.

Daha sonra sırasıyla Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheff Wednestay, MK Dons takımlarında kiralık olarak forma giymiştir. 2015 sezonunda ise 2,60 Milyon Euro karşılığında Wolverhampton takımına transfer olmuştur. 2016 sezonunda ise 13,30 Milyon Euro karşılığında Bournemouth takımı ile sözleşme imzalamış 2018 sezonunda tekrar eski takımı Wolverhampton takımına 11,4 Milyon Euro bonservis bedeli ile geri dönmüştür. Bir sezon kiralık olarak Stoke City takımında forma giymiş ve 2019 sezonunda 13,5 Milyon Euro karşılığında Stoke City ile sözleşme imzalamıştır. Ardından bir sezon Bristol City takımında kiralık olarak forma giydi.