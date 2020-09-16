Trabzonspor'da yeni transfer Benik Afobe Trabzon'a iniş yaptı! İşte ilk görüntüler
Trabzonspor'un Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe Trabzon'a geldi. Transferle alakalı detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere'den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi. Ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.
Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.