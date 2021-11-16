Trabzonspor'da Bakasetas gelişmesi! Sakatlığında son durum...
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, milli ara öncesinde Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Bakasetas'ın sakatlık durumu belli oldu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Yunan oyunun sakatlığı hakkında bilgi verdi. Sel, "Beşiktaş maçında sakatlanan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'na gitmişti. Yunanistan sağlık heyeti, Trabzonspor sağlık heyeti ve Bakasetas arasında geçen konuşma sonrasında oyuncunun Gaziantep FK maçında riske edilmemesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bordo mavili oyuncu Fatih Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılacak." dedi. | Trabzonspor haberleri