TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Tymoteusz Puchacz Trabzonspor yolunda!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, devre arası transfer döneminde de hızlı bir giriş yaptı. Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, son olarak Başakşehir'den Edin Visca'ya da imzayı attırdı. Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz ve kulübü Union Berlin'le anlaşmaya vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek ve bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalayacak. Trabzonspor sezon sonuna kadar kiraladı, satın alma opsiyonunun olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok." şeklinde konuştu. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)