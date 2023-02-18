Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hayatını kaybeden efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı hakkında konuştu!

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, efsane isim için A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "27 aydır buradayım. Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer vefat etti. İkisinin de toprağı bol olsun. Hayatlarının büyük bölümünü Türk futboılu ve Trabzonspor için adadılar. Nur içinde yatsın. Onlarla bu müzenin içinde benim de anılmam mutluluk verici. Tekrar Türk futbol ailesinin ve Trabzonspor ailesinin başı sağ olsun." dedi.