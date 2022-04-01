TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ın ağabeyi konuştu! "Altay Bayındır ile aralarında..."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, A Spor'a konuştu. Çakır, "Uğurcan kulüpten ayrı olarak İstanbul'dan özel getirttiğimiz antrenör ile çalışıyor. İlk hayali Trabzonspor'da kaleci, sonra da Trabzonspor kaptanı olmaktı. Şu an tek hedefi Trabzonspor'da şampiyon olmak. Milli Takım seviyesine gelmiş iki oyuncunun anlaşamama gibi bir durum olamaz. Altay Bayındır ile Uğurcan iyi iki arkadaş." dedi.