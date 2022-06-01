TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan yeni bir hikaye paylaşımı! Ulu'ların öyküsü...

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu olan Trabzonspor, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Bordo mavililerin sosyal medya ekibi her hafta yaptığı Taraftar Hikayeleri paylaşımında bu sefer Ulu ailesini ziyaret etti. Fırtına yapılan paylaşımda "Babalar Trabzonspor'un ilk, oğullar son şampiyonluk kutlamasında sahne aldı. Taraftar Hikayeleri'nde bu hafta kasketliler horonuyla kupa törenine renk katan Ulu'ların öyküsü var." notunu bıraktı. İşte Ulu'ların öyküsü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)