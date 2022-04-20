TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo mavili ekip ikinci maçtan önce avantajı cebine koydu. Fırtına galip geldiği maçtan 1 eksikle ayrıldı. Cornelius'un golüne asisti yapan yıldız isim Nwakaeme'nin kulüp tarafından sakatlandığı açıklandı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığı hakkındaki son bilgileri verdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)