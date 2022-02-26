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Web Tv Video TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan Gedikli'nin imza töreninde eğlenceli anlar
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan Gedikli'nin imza töreninde eğlenceli anlar

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Kouassi ve Emrehan Gedikli'nin imza töreninde eğlenceli anlar

26.02.2022 | 16:49

Lider Trabzonspor'da imza töreni gerçekleşti. Sezon ortasında takıma kazandırılan Emrehan Gedikli ve Jean Evrard Kouassi ile imza töreni gerçekleştiren bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun forma pazarlığı eğlenceli dakikalara yol açtı. Başkan Ağaoğlu, Emrehan ve Kouassi'ye forma almaları için pazarlık yaptı. İşte Başkan Ağaoğlu ve futbolcular arasındaki güldüren anlar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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