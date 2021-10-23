TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Bakasetas sıkıntısı!

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da Bakasetas endişesi yaşanıyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında çekilen MR'da sonuç temiz çıktı. Ancak arka adalesinde ağrıları devam eden yıldız oyuncunun oynamama ihtimali var. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Sağlık ekibi teknik heyete Bakasetas'ın dinlendirilmesi gerektiğini iletti. Ayrıca Cornelius özel uçakla Göztepe maçına yetişecek ancak ilk 11'de başlaması pek mümkün görünmüyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)