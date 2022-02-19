TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik Alanyaspor maçında yok

Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a kötü haber geldi. Sakatlığını atlattıktan sonra Koyaspor maçında sonradan oyuna giren yıldız oyuncunun sakatlığı nüksetti. Deneyimli oyuncunun Alanyaspor maçında da forma giyemeyeceği belirtildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Konyaspor maçında sakatlığını geride bıraktığı için sonradan oyuna girdi ama maçtan sonra ağrıları tekrar arttı. Geçmişten gelen bir sakatlığın söz konusu. Konyaspor maçını saymazsan 32 gündür devam ediyor. Ülkesine gidecek ve döndükten sonra tedavisine başlanacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)