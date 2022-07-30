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Web Tv Video TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa'yı havaya kaldırdı! İşte o anlar
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa'yı havaya kaldırdı! İşte o anlar

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa'yı havaya kaldırdı! İşte o anlar

30.07.2022 | 23:23

Son dakika spor haberi: Turkcell Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına zorlu mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuçla bordo-mavililer, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 51. dakikada Cornelius, 64. dakikada Larsen ile 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. İşte Trabzonspor'un kupa seremonisi...

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