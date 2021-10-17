TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Fırtına'da son durum ne? Canlı yayında aktardı...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele öncesinde son detayları aktaran A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Muhtemelen Pereira, Bakasetas ve Nwakaeme'ye özel bir tedbir alabilir. Marek Hamsik'in yokluğunda orta saha ve hücumu bağlayacak oyuncu Bakasetas olacak. Bitiricilik konusunda Nwakaeme yine en önemli silah olacak." dedi | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)