TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Fırtına'da son durum ne? Canlı yayında aktardı...

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Sabah Spor'u programına bağlanan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm detayları aktardı. Yunus Emre Sel, "Muhtemelen Pereira, Bakasetas ve Nwakaeme'ye özel bir tedbir alabilir. Marek Hamsik'in yokluğunda orta saha ve hücumu bağlayacak oyuncu Bakasetas olacak. Bitiricilik konusunda Nwakaeme yine en önemli silah olacak." dedi | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)