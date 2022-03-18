TRABZONSPOR HABERLERİ - Rizespor'un son golü öncesi faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 30. hafta maçında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Fırtına, Karadeniz derbisinde rakibine 3-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Çaykur Rizespor'un attığı üçüncü penaltı golü öncesinde faul olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Trabzonsporlu oyuncu topa sıçrama fikrinde değil. Oyuncunun da geldiğini görüyor ve faul yapıyor. Çok net faul. Rakibi de görüyor." dedi.