TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'yı sevindiren haber! Bruno Peres geri dönüyor

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Trabzonspor'da gözler milli aradan sonra oynanacak olan Gaziantep FK maçına çevrildi. Bordo-mavililere bu karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi. Trabzonspor'da uzun süredir takımdan ayrı kalan Bruno Peres milli arada takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Bruno Peres Gaziantep FK maçında maç eksikliği nedeniyle görev almayabilir ama kadroda yer alacaktır." dedi. (TS spor haberleri)