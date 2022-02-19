TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Cornelius'a canlı yayında büyük övgü!

Trabzonspor haberleri: A Spor yorumcusu Hamdi Aslan Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, Bordo mavili takımın Danimarkalı golcüsü Cornelius'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Aslan, "Çok değerli bir oyuncu. Oyun Cornelius'un üzerinden oynanıyor. Takımın belki de en önemli oyuncusu. Yanına Visca'nın oyun zekası da katılında oyunu biraz daha rahatlatıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...