TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Nwakaeme'nin pozisyonu...

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarının sonunda Gaziantep FK'da Ertuğrul, Trabzonsporlu Nwakaeme'ye sert bir müdahalede bulundu. Fırtına bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak hakem sarı kart çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ertuğrul'un topa gitme niyeti var mı? Başta sarı olabilir gibi geldi ama şimdi kırmızıya doğru döndü." dedi.