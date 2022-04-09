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Web Tv Video TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Nwakaeme'nin pozisyonu...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Nwakaeme'nin pozisyonu...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Nwakaeme'nin pozisyonu...

09.04.2022 | 23:54

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarının sonunda Gaziantep FK'da Ertuğrul, Trabzonsporlu Nwakaeme'ye sert bir müdahalede bulundu. Fırtına bu pozisyonda kırmızı kart bekledi ancak hakem sarı kart çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ertuğrul'un topa gitme niyeti var mı? Başta sarı olabilir gibi geldi ama şimdi kırmızıya doğru döndü." dedi.

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