TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Antalyaspor-Trabzonspor maçı sonrası flaş yorum! "Nwakaeme'nin sakatlanması..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu, "Trabzonlu oyuncular tepki gösteremedi. Bakasetas hazır değil. Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması kötü oldu. Nwakaeme oyundayken Trabzonspor'u öne çıkartıyordu ve takımı rahatlatıyordu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)