TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Abdullah Avcı istifa sinyali mi verdi?

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a 5-0'lık skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadan sonra açıklamaları ile kafalarda soru işareti bırakan Abdullah Avcı'nın sözlerini yorumladı. Erman Toroğlu, "Abdullah Avcı şu konuda haklı. Hoca çok büyük iş yaptı yıllar sonra. Trabzonspor'u herkesle beraber şampiyon yaptı. Hoca, bu işi halledemezsek ben gideyim ve yeni bir hoca gelsin, kan değişiklikliği olsun diyor. Yönetim de ben de Trabzon da yıpranmasın diyor. Ben 4-5 sene sonra akılda kalırım ve gelirim diyor. İşin şekli bu." dedi.