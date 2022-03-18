TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Trabzonspor'un o pozisyonunu değerlendirdi! "Saha müsait değil"

Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Karadeniz derbisinde ilk yarı 0-0 beraberlikle noktalandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Visca defans hatasından kaleci ile karşı karşıya kaldı. İkinci dokunuşunda kalecinin alanına girdi ve kaçırdı. Ancak biraz daha önce topu önüne alsa kalecinin üstünden ağlara gönderebilirdi topu ama saha müsait değil." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)