TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı yorumladı!

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada 3-1'lik galibiyet almayı başaran Karadeniz ekibinde kazanılan penaltı pozisyonunu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu açıkladı. Toroğluğ "Temas yok. Bir defa Visca'nın bir ayağının patinaj yapması lazım. Ayaktan bir müdahale yok. Yere sağlam basıyor. Darbe yiyen ayak yere sağlam basamaz. Visca bu pozisyonda sarı kart görmeli. İtmeye de penaltı veriyor ama bence değil." ifadelerini kullandı.