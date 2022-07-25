TRABZONSPOR HABERLERİ - Eren Elmalı Empoli maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonspor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Trabzonspor, İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Fırtına mücadeleyi 1-0 kaybetti. A Spor'da yayınlaman müsabakadan sonra bordo mavili takımın transferlerinden Eren Elmalı önemli açıklamalarda bulundu. Elmalı, "Gerçekten çok büyük bir kulüp burası. Çok büyük bir camia Trabzonspor, Trabzon halkı. Geldiğimiz günden bu güne çok iyi karşılandık. Biz de bu forma için bu camia için bu takım için Bu şehir için elimizden geleni yapacağız takım olarak." dedi.