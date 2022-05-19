TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas: Bir teklif gelecekse...

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da yıldız isim Anastasios Bakasetas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fırtına'nın tecrübeli ismi, "Şampiyonluk bizim için önemliydi. Taraftarlarımız uzun yıllar çok üzüntüler yaşadı. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu şehir bunu hak ediyordu. Umarım gelecekte daha fazla şampiyonluk kazanarak, şehrimizle beraber kutlarız. Bir teklif gelecekse bunu ilk bilecek kulüptür. Hala kulübümle 2 yıllık sözleşmem var. Trabzonspor futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)