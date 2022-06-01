TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonluktan sonra..."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair kritik açıkalamarda bulundu. Ağaoğlu yapmış olduğu açıklamalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da cevap verdi. Ağaoğlu, "Bu iki aylık süre içerisinde Fenerbahçe kulüp başkanının Trabzonspor’u hedef alan, Trabzonspor yönetimini hedef alan ve zaman zaman genişleterek Trabzon’u hedef olan birtakım açıklamaları oldu. Bunlar genellikle kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için hedef şaşırtarak, algı yaratmaya çalışan açıklamalar olarak da değerlendirebilir. Bunların içerisine girerseniz enerjinizi boşa harcamış olursunuz. Spor kulüplerini yöneten insanların sporun ruhunu ve fundemantellerini bilmek zorunlulukları vardır. Spor farklı bir olgudur." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)