TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! "Garantiledikten sonra..."

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadeleden sonra teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şampiyonluğu garantiledikten sonraki her maç zordur. Bir andan hem ligi tamamlayacağız hem de oyuncu kazanacağız. Ayrıca salı günü Türkiye Kupası maçı var. Fişi çekecek pozisyonlar yakaladık ama sonuçlandıramadık. Rakip devamlı risk aldı. Bazı bölümlerde oyunu, bazı bölümlerde de oyuncu kazandık." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)