TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Tarih bunu da yazacak!

Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk etti. Fırtına zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. En büyük hedef buydu. Önümüzdeki hafta puan rekoru kırarsak tarih bunu da yazar” diyerek sözlerini tamamladı. " dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)