TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'un kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Müthiş bir maç oldu, Premier Lig maçı gibiydi. 2-2 maçın hakkıydı. O penaltıyı yapmayacaksın abi, ne gereği var, bırak, gol olursa gol olsun." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)