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Web Tv Video Trabzonspor derbisi sonrası Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e istifa çağrısı! Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri
Trabzonspor derbisi sonrası Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e istifa çağrısı! Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri

Trabzonspor derbisi sonrası Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e istifa çağrısı! Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri

16.10.2022 | 22:25

Son dakika spor haberi: Derbide Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael taraftarın tepkisini çekti. Vodafone Park'ta Fransız çalıştırıcı için istifa sesleri yükseldi. Tribünler Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları aktardı. Dikme, "Önce futbolcular ıslıklandı. Ardından Valerien Ismael'e istifa sesleri yükseldi. Sonrasında 10-15 saniye boyunca Sergen Yalçın sesleri yükseldi." dedi.

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