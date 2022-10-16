Trabzonspor derbisi sonrası Beşiktaş taraftarından Valerien Ismael'e istifa çağrısı! Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri
Son dakika spor haberi: Derbide Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael taraftarın tepkisini çekti. Vodafone Park'ta Fransız çalıştırıcı için istifa sesleri yükseldi. Tribünler Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme detayları aktardı. Dikme, "Önce futbolcular ıslıklandı. Ardından Valerien Ismael'e istifa sesleri yükseldi. Sonrasında 10-15 saniye boyunca Sergen Yalçın sesleri yükseldi." dedi.