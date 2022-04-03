TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | İşte iki takımın 11'leri... Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Zorlu mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Fırtına galibiyeti alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kara Kartal ise gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için gözünü 3 puana dikmiş durumda. Trabzonspor sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11'i ile çıkacak. Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...