TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 11:35

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm futbolcularımıza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum. Kupaya isim sponsorluğu yaparak değer katan Ziraat Bankası'na ve Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum." dedi.