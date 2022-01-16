TFF 3. Lig'de İskenderunspor - 68 Aksaray Belediyespor maçında soyunma odasında yangın çıktı! Futbolcular sahada kaldı

İskenderunspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan TFF 3. Lig maçının ilk yarısında soyunma odasında yangın çıktı. Bunun üzerine soyunma odasına gidemeyen rakip takım futbolcuları, devre arasını sahada geçirmek zorunda kaldı. İşte o anlar...

3. Lig 2. Grup'un 20. hafta maçında İskenderunspor, İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibinin 1-0 önde kapattığı maçın ilk yarısı oynanırken rakip takımın soyunma odasındaki elektrikli su ısıtıcısının kontak yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Soyunma odasında maddi hasar meydana geldi.

Bu arada, yangın nedeniyle konuk takım oyuncuları ilk yarının bitiminde soyunma odasına gidemeyince saha ortasında devreyi geçirmek zorunda kaldı.