Süper Lig maçları kar yağışından etkilenecek mi? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Süper Lig'in 30. haftasında birbirinden kritik maçlar oynanacak. Ancak meteoroloji yaptığı son açıklamada yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu şehirlerden biri de İstanbul... Peki, Süper Lig maçları kar yağışından etkilenecek mi? A Spor'a konuşan Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, "Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı yoğunlaşacak ama sıcaklıklar da biraz daha yüksek olacağı için yüzeyde tutmayabilir. Maçlar oynanabilir" dedi.