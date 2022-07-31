Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan açıklamalar "İki ayda bir şampiyon oluyoruz"

Son dakika Trabzonspor haberi... Trabzonspor Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fırtına'da maç sonu konuşan teknik direktör Abdullah Avcı,"İki ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor. Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar." dedi.