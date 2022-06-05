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Web Tv Video Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu'nun oyununu değerlendirdi! "Fenerbahçe'deki performansa..."
Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu'nun oyununu değerlendirdi!

Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu'nun oyununu değerlendirdi! "Fenerbahçe'deki performansa..."

05.06.2022 | 00:51

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da Faroe Adaları'nı konuk etti. Milliler grubun ilk maçını rakibine karşı 4-0 kazandı ve hızlı bir başlangıç yaptı. Mücadeleden sonra Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi. Kuntz, "Son 3 gün içerisinde 26 Uluslar Ligi maçı oynandı. Sadece Hollanda, Gürcistan ve Türkiye 4 gol atabildi. Sezon sonu gibi bu dönemlerde takımlar belirli anlamda sorun yaşayabilir. Ferdi'nin performansından da memnunum. Maça tedirgin başladı ama sonrasında Fenerbahçe'de sergilediği performansa yaklaştı." dedi.

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