SPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan "bahar" paylaşımı!

2021-2022 sezonunda 30 hafta geride kalırken Trabzonspor en yakın rakibine 15 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk için geri sayıma geçen bordo-mavililerden "bahar" paylaşımı geldi. İşte o paylaşım... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından bahar paylaşımı yaptı.

Bordo-mavililer yaptığı paylaşıma, "Biz dünyanın her yerinde "bahar"ı karşılamaya çoktan başladık! Tıpkı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Bahar ve Biz" şiirindeki gibi. Bu bir davet şiiri. Coşkuya, vuslata davet. Şimdi #BizeHerYerTrabzon diyen herkesi bu hashtag altında bahar hazırlıklarını paylaşmaya davet ediyoruz" notunu düştü.