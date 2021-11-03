SPOR HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı seyirci kararını değerlendirdi! "Muhtemelen..."

A Spor'un deneyimli yorumcularından Gürcan Bilgiç, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın aldığı flaş seyirci kararını değerlendirdi. Bilgiç değerlendirmesinde "Muhtemelen TFF, Sağlık Kurulu'nun tavsiyesiyle bu kararı reddetti. 9 Kasım'dan sonra tüm Türkiye'de maçlar tam kapasiteyle oynanacak. Bunun daha erkene alınması Süper Lig maçı olmadığı için eşitsizliğe neden olmayacaktı. Bence izin vermelilerdi. Muhtemelen Galatasaray, bu kararı bir para cezasıyla halledebiliriz gibi düşünerek verdiler" ifadelerini kullandı. İşte o açıklama...