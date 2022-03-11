SPOR HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçının ardından konuştu! "Turu geçeceğiz"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona'ya Camp Nou'da konuk olan temsilcimiz Galatasaray oynanan zorlu mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Barcelona deplasmanı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "O pozisyonda golü atsam farklı olabilirdi. Taraftarımızın önündeki karşılaşmada daha farklı olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)