SPOR HABERİ - Berna Gözbaşı'dan ve Hikmet Karaman'dan dikkat çeken sözler! "Fenerbahçeliler Thiam'ı soruyor"

Süper Lig'in tecrübeli ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuştu. Yapılan açıklamalarda Gözbaşı ve Karaman, "Mame Thiam dönsün diye Senegal'in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum. Fenerbahçeliler, 'Thiam sizde nasıl oynuyor?' diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı. Benim için ilk 8 veya ilk 10 başarı değil, başarı şampiyonluktur. Berna başkan da bize şampiyonluk için bir çalışma yapmamızı söylüyor. Bu sene bizim geçiş dönemimiz, 15 yeni oyuncu geldi. Takımın omurgasını kurmak zorundayız." dediler.