Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor İsmail Köybaşı ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Marlon ile yollarını ayıran Fırtına, sol bek arayışlarını sürdürürken gündemdeki isimlerden birisi de İsmail Köybaşı'ydı... Bordo mavililer, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli isimle prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin İsmail Köybaşı transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.