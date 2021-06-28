Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Marek Hamsik videosu geldi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transferde şaha kalkmıştı. Bruno Peres ve Gervinho ile resmi imzaların atılmasının ardından Marek Hamsik'in duyurulması camiada bayram havası yaratmıştı. EURO 2020 nedeniyle imza töreni yapılamayan yıldız futbolcuya bordo mavililer kısa süre içerisinde kavuşacak. Hamsik'in, 29 Haziran Salı günü düzenlenecek imza töreni için yola çıktığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı...