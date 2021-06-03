Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi! İşte Benfica'ya sunulan teklif (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için harekete geçti ve Portekiz temsilcisine teklifini sundu. Cimbom'daki son gelişmeleri ve Galatasaray'ın o teklifini A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)