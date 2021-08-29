Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den gündem Nico Schulz

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'tan istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi. Kanarya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Nico Schulz'u gündemine aldığı ve Alman sol bekin Türk arkadaşlarından Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)