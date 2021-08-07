Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Fenerbahçe'den Caulker ile ilgili teklif gelmedi!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'dan önce transfer edilen Steven Caulker'ın takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilerin bu doğrultuda Caulker ile Alanyaspor döneminde ilgilenen Beşiktaş'a bir teklif sunduğu iddia edilmişti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Caulker transferi ile ilgili kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.