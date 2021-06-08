Son dakika transfer haberi: Onyekuru ve Feghouli Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı! (GS haberi)

Son dakika transfer haberi: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli hakkında konuşan Çorlu, "Fatih Terim'in en çok istediği oyuncuların başında geliyor. 11 Haziran'da Onyekuru'nun sözleşmesindeki süre doluyor. Monaco kulübü, bu tarihten itibaren teklif gelirse satarız dedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Feghouli için ise, "Milli takım ve G.Saray'da uzun bir zaman süre alamadı. Sarı kırmızılılar da yüksek maliyetinden dolayı elden çıkartmak istiyor. Şu anda milli takımda form tuttu, bu performansı devam ederse satışı daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberi)